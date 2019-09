Il Genoa sta valutando in queste ore la posizione di Andreazzoli, sempre più in bilico dopo la sconfitta con la Lazio. Gattuso possibile sostituto

Un solo punto nelle ultime 4 partite e panchina a rischio. Lo score del Genoa negli ultimi quattro turni di campionato è preoccupante e la classifica inizia a sanguinare e a farne le spese potrebbe essere l’allenatore del Grifone, Aurelio Andreazzoli. L’ultima sconfitta contro la Lazio è stata particolarmente pesante e ora la dirigenza rossoblù sta pensando ad un possibile cambio in panchina, con una suggestiva ipotesi: Gennaro Ivan Gattuso.

L’ex allenatore del Milan è fermo da mesi, con precisione da quando ha rassegnato le dimissioni dalla panchina rossonera, e ha rifiutato ogni proposta arrivata in questa estate in attesa di un progetto intrigante e serio. Gattuso si trova in Russia per alcuni eventi di tipo commerciale ed è atteso anche sugli spalti di Krasnodar-Arsenal Tula. Il suo rientro è previsto per inizio settimana, con il Genoa in pressing per convincere il campione del mondo 2006.

In caso di fumata bianca, l’esordio di Gattuso sulla panchina del Genoa sarebbe proprio contro il Milan, squadra del cuore di “Ringhio” nel quale il centrocampista ha giocato dal 1999 al 2012 e dove ha allenato dal 2017 al 2019.

