Andy Fletcher: addio al tastierista dei Depeche Mode

Un’altra grande perdita ha colpito ancora una volta il mondo della musica. Da poche ore, si è diffusa la notizia che Andy Fletcher, il tastierista dello storico gruppo di musica elettronica, i Depeche Mode, si è spento a soli 60 anni. Ad aver annunciato la notizia è stata la stessa band, che comprende ora solo Dave Gahan e Martin Gore, tramite il suo account social ufficiale.

Ecco il messaggio rilasciato dai Depeche Mode:

“Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy “Fletch” Fletcher. Fletch aveva un vero cuore d’oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di aiuto, di una conversazione vivace, di una risata, o di una pinta fresca. I nostri cuori sono con la sua famiglia, vi chiediamo di tenerli nei vostri pensieri e di rispettare la loro privacy in questo momento difficile”.

E’ difficile riassumere sinteticamente quella che è stata la gloriosa carriera dei Depeche Mode, considerata da sempre come una delle band– se non LA band- più importanti e influenti di tutta la storia della musica elettronica. Una carriera iniziata proprio nei primi anni ’80 e proseguita per i successivi quattro decenni, che ha portato i suoi membri a collezionare applausi e riconoscimenti fino alla fine: solo due anni fa, lo stesso Andy Fletcher venne inserito all’interno della Rock and Roll Hall of Fame.

Difficile prevedere a questo gruppo quale sarà il destino della band, che rimaneva tutt’ora in smagliante attività. Andy Fletcher è infatti stato, insieme a Vince Clarke ( che lascerà la band dopo la pubblicazione del loro primo album), uno tra i membri fondatori dei Depeche Mode, ben prima dell’arrivo di Martin Gore e di quello che diventerà il futuro frontman Dave Gahan.

La figura forse meno rock tra il trio, a cui però non interessava nemmeno esserlo. Una volta , riguardo alla sua attività con i Depeche Mode, ironicamente Andy Fletcher commento in questa maniera: “Martin è l’autore delle canzoni, Alan (il tastierista Alan Wilder che avrebbe lasciato il gruppo nel 1995) è il bravo musicista, Dave è il cantante, e io vado in giro”.

Una battuta che però lasciava capire come, più che vedersi solo come un musicista, Fletcher fosse in realtà un grande amante della parte organizzativa e promozionale della loro musica, considerandosi quasi una sorta di manager, ruolo che ricoprì a tutti gli effetti durante le prime fasi della loro carriera; oltre ad essere un’instancabile mediatore, viste le varie crisi che i Depeche Mode hanno dovuto affrontare. Degli sforzi che sono sempre stati premiati, considerando che dopo oltre 40 anni di attività, i Depeche Mode continuavano ad essere in forma smagliante , per grande gioia di tutti i fan che appassionatamente e con fede assoluta continuavano a seguirli nella loro carriera, e anche loro rimasti attoniti di fronte all’improvvisa e inaspettata notizia.