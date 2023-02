Antartide, scoperto un antico ecosistema sotto i ghiacci

In Antartide è stato scoperto un antico ecosistema, nascosto sotto la superficie dei ghiacciai. E’ stato rinvenuto nei pressi del ghiacciaio di Boulder Clay.

Il ghiacciaio si trova in prossimità della Stazione scientifica italiana Mario Zucchelli. L’ecosistema è caratterizzato da funghi e batteri che potrebbero fornire importanti indizi per la ricerca di forme di vita su pianeti ghiacciati.

La rivista Scientific Reports dall’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche di Messina (Cnr-Isp), in collaborazione con varie università italiane, ha pubblicato la ricerca.

La ricerca, promossa nell’ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra)m dal Mur e coordinato dal Cnr, ha permesso di individuare l’ecosistema nascosto. La ricercatrice del Cnr-Isp, Angelina Lo Giudice, sostiene che “le ipersaline data la loro diversità microbica e geochimica, determinano un habitat unico rispetto alle brine finora studiate in quell’area”. “Questa diversità di microrganismi è la probabile conseguenza di una progressiva concentrazione di acqua marina nelle masse ghiacciate, che iniziò a verificarsi già in epoche remote”.

“In questi habitat particolari, l’elevato contenuto di sale nel ghiaccio fa sì che le brine si mantengano allo stato liquido”.

Maurizio Azzaro, ricercatore del Cnr-Isp afferma: “Possiamo ipotizzare che ci siano crioecosistemi simili anche in altre aree terrestri dove sono presenti ghiacciai.” Azzaro è anche coordinatore scientifico della 38esima spedizione italiana in Antartide

Da molti anni il nostro istituto lavora su queste tematiche, che sono considerate pioneristiche. L’obiettivo delle ricerche è quello di acquisire maggiori informazioni sulla vita microbica in condizioni estreme. Questo perché la nostra idea è che possano esistere crioecosistemi anche sui pianeti cosiddetti ghiacciati, ad esempio come Urano e Nettuno