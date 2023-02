Sanremo 2023: il programma di martedì 7 febbraio

Da martedì 7 a sabato 11 febbraio il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda in prima serata su Rai 1. Lo show inizierà alle 20.40, anticipato dalle ore 20.30 dal PrimaFestival, e finirà all’1.30 Tutte le serate potranno essere seguite in streaming (e riviste) su Raiplay.

Nella prima serata di Sanremo 2023 si esibiranno 14 artisti in gara. Scopriamo, insieme, la scaletta completa.

Sanremo 2023: la scaletta della prima serata

Sanremo 2023: conduttori

I conduttori della prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo sono:

Amadeus

Gianni Morandi

La co-conduttrice del 7 febbraio 2023

Chiara Ferragni

Ospiti della Serata