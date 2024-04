Anticipazioni Amici Serale: la puntata del 6 Aprile

di Redazione ZON

Oggi, sabato 6 Aprile 2024, alle ore 21:20 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del serale di Amici 2023. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli e le anticipazioni.

Serale di Amici, la composizione delle squadre

Zerbi-Celentano

Dustin

Holden

Marisol

Petit

Cuccarini-Lo

Kumo (eliminato)

Lucia Ferrari

Mida

Nicholas Borgogni (eliminato)

Sarah Toscano

Sofia Cagnetti

Pettineli-Todaro

Ayle (eliminato)

Gaia De Martino

Giovanni Tesse (eliminato)

Lil Jolie

Martina Giovanni

Giuria

Michele Bravi Giuseppe Giofrè Cristiano Malgioglio

Queste sono le anticipazioni del Serale diramate da SuperGuidaTv:

Prima sfida

Guanto Martina vs Mida: viene annullato perché ritenuto non equo. Si scatena una immensa lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Guanto Sarah vs Lil Jolie: vince Lil Jolie. Sarah ricomincia a cantare per tre volte perché aveva problemi con l’audio. Martina vs Mida: vince Martina che canta Chandelier. Mida canta Papaya di Villabanks.

Seconda sfida

Gaia vs Petit. Vince Petit. Gaia balla un pezzo modern sulle note di Quello che le donne non dicono insieme a tutte le professioniste. Petit canta Malatia. Martina vs Dustin. Prova annullata perché Michele Bravi non sapeva chi votare. Martina canta Due vite di Marco Mengoni seduta su una poltrona con Sebastian. Dustin balla sulle note di Like I love you. Holden con Petit contro Lil Jolie. Vince Holden insieme a Petit che cantano Tango di Tananai. Lil Jolie invece canta Maledetta Primavera.

Terza sfida

Petit vs Sarah: vince Petit. Marisol vs Mida: vince Marisol.

In questa puntata vi sarà un solo eliminato. Al ballottaggio sono finite: Lil Jolie, Sofia e Lucia. Lil Jolie si è salvata per prima. Una delle due ballerine dovrà dunque abbandonare la scuola. Chi sarà? Lo scopriremo sabato.