di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 6 marzo 2025

Ridge manifesta preoccupazione per la decisione di Eric di creare una nuova collezione, temendo che questo lo metta sotto pressione e possa nuocere alla sua salute. Brooke si offre di stargli accanto in questa situazione e di aiutarlo a superare i problemi. Intanto, Carter si complimenta con Thomas per il successo della linea “Hope for the Future” e auspica che anche R.J. entri nell’azienda di famiglia, come desiderato da Ridge, pur temendo che questo potrebbe suscitare la gelosia di Thomas nei confronti del fratellastro.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione