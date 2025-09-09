di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 9 Settembre 2025

R.J. dice a Luna che rivolgerà a Bill alcune domande su Poppy, sperando di smascherarlo e quindi di conoscere la verità sui loro trascorsi. Ma prima di andare e sapendo quanto desideri sapere chi sia suo padre, insiste che Luna affronti definitivamente la madre, che è sempre stata molto evasiva a questo proposito. R.J. arriva all’appuntamento e Bill gli chiede se Brooke e Ridge siano d’accordo con la sua decisione di affittare una casa da lui e R.J, risponde che suo padre non ne è troppo entusiasta, ma, suo malgrado, l’ha accettata. Poi inizia a parlare di Poppy e Bill si dimostra entusiasta di lei, tanto da volerla conoscere meglio, presentarle i suoi figli e conoscere meglio anche Luna, che gli sembra una ragazza straordinaria.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione