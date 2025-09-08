Castel San Giorgio, tutto pronto per il progetto “Tempo per la scuola – Volontario Civico”

di Redazione ZON

Anno scolastico 2025/2026

Il sindaco Paola Lanzara e l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonia Alfano, anche quest’anno hanno promosso il progetto civico che prevede il coinvolgimento di 5 cittadini volontari che si occuperanno di accompagnare i bambini a scuola, sui pulmini scolastici, e ragazzi con diverse abilità a scuola o in centri di riabilitazione.

Previsto un rimborso mensile di 200€ per chi farà il turno solo di mattina e 250€ per mattina e pomeriggio. In caso di un numero di domande superiore, i volontari saranno individuati in base all’ISEE.

«Il progetto “Tempo per la scuola – Volontario Civico” rappresenta un esempio concreto e virtuoso di cittadinanza attiva, in cui la comunità si prende cura dei suoi membri più giovani e più fragili, non solo offrendo un servizio utile, ma costruendo legami di fiducia, ascolto e solidarietà – dichiara il sindaco Paola Lanzara –. Mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per accompagnare i bambini a scuola o affiancare persone con disabilità nel loro percorso quotidiano significa rendere il paese più umano, più sicuro e più unito. È un gesto semplice, ma dal forte valore educativo e sociale.

Questo progetto, grazie all’assessore alla Pubblica Istruzione Antonia Alfano, rafforza il senso di comunità e promuove uno scambio generazionale positivo: gli adulti si mettono al servizio dei più piccoli, diventando figure di riferimento e presenza costante, mentre i bambini imparano il valore della condivisione e del rispetto.

Un’iniziativa che merita partecipazione e attenzione, non solo per il contributo pratico che offre alle famiglie, ma per il messaggio più profondo che trasmette: ogni cittadino può fare la differenza, anche con un piccolo gesto quotidiano» – conclude il primo cittadino di Castel San Giorgio.