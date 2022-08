Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da oggi lunedì 1 agosto, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:00, due episodi al giorno.

Anticipazioni Don Matteo 9, la puntata di oggi 5 Agosto

«Vecchi ricordi» Mentre i carabinieri indagano sull’omicidio del proprietario di un “Compro Oro” Don Matteo rimane senza la sua amata bicicletta. Intanto, Natalina continua a frequentare Aldo, ma le condizioni di salute della perpetua non sono delle migliori. «Addio Natalina» Il medico da cui Natalina voleva farsi visitare viene trovato morto nel suo studio.

Intanto le condizioni della perpetua si aggravano tanto da portare al ricovero in ospedale, dove si scopre che è in corso un avvelenamento. Mentre Don Matteo cerca di salvarla, il capitano Tommasi riceve un ‘allettante proposta di lavoro a Roma.