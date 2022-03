Anticipazioni Grande Fratello vip news, cosa succederà nella puntata di stasera?

Anticipazioni Grande Fratello vip news aspettando la grande serata di stasera cerchiamo di capire quali saranno le dinamiche che gireranno intorno alla casa più spiata d’Italia.

A tenere banco il solito rapporto burrascoso tra Barù e Jessica. Tra i fan su Twitter impazza l’hastagh #Barùlibero, proprio per sottolineare il modo in cui quest’ultimo sta vivendo la relazione con Jessica.

Nel frattempo segnaliamo una Soleil emarginata e sola. A cosa sarà dovuta questa crisi? Nel Frattempo Delia Duran sembra flirtare pericolosamente con Antonio e la cosa ha innervosito non poco Alex Belli.

Nel frattempo, in base alle fonti in nostro possesso potrebbe esserci un televoto flash durante la puntata. Due sono le strade o ci sarà una seconda eliminazione o la nomina di una seconda finalista che va ad aggiungersi a Delia e Lulù.

Quindi chi salvare stasera tra Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella?Stando ai sondaggi pubblicati sul sito di Grande Fratello Forum, la showgirl di Non è la Rai sembra essere la preferita con il 34.27%, seguita da Antonio Medugno con il 32%. Nelle ultime posizioni, invece, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella, che non riesce a raggiungere il 9%.

Non ci resta che aspettare stasera e capire come andranno le cose in diretta su Canale 5. Ad Alfonso Signorini l’ardua sentenza.