Madrid dal 1913 al 1916, Sei Sorelle racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 2 agosto

Francisca sul palco dell’Ambigur dichiara il suo amore per Gabriel, per il quale è disposta a smettere di cantare nel Teatro Real. Intanto, di fronte alla situazione disperata che si vive nell’ospedale da campo, con la vita di Marina in pericolo, Cristòbal uccide Ahmed.

Celia Freijeiro – Filmografia

Cinema

Los aires dificiles, regia di Gerardo Herrero (2005)

Días azules, regia di Miguel Santesmases (2006)

Ángel Llorca: El último ensayo, regia di Víctor M. Guerra (2011)

Todo es silencio, regia di José Luis Cuerda (2012)

De chica en chica, regia di Sonia Sebastián (2015)

La playa de los ahogados, regia di Gerardo Herrero (2015)

Un amore di mamma (Amor de madre), regia di Paco Caballero (2022)

A ciegas, regia di David Pastor e Àlex Pastor (2022)

Mari(dos), regia di Lucía Alemany (2023)

Televisione

Maridos e mulleres – serie TV, 1 episodio (2005)

El comisario – serie TV, 3 episodi (2005)

Amistades peligrosas – serie TV, 29 episodi (2006)

Hospital Central – serie TV, 1 episodio (2007)

Hay que vivir: El jugador – serie TV, 1 episodio (2007)

2 de mayo, la libertad de una nación – serie TV, 17 episodi (2008)

Pelotas – serie TV, 24 episodi (2008)

Omicidi – Unità Speciale (Homicidios) – serie TV, 13 episodi (2011)

Il sospetto (Bajo sospecha) – serie TV, 2 episodi (2015)

Sei sorelle (Seis hermanas) – soap opera, 368 episodi (2015-2017)

Servir y proteger – soap opera, 89 episodi (2018)

La otra mirada – serie TV, 6 episodi (2018-2019)

Vida perfecta – serie TV, 15 episodi (2019-2021)

En casa – serie TV, 1 episodio (2020)

Historias para no dormir – serie TV, 1 episodio (2021)

Maiorca Crime – serie TV, episodio 2×02 (2021)

Escándalo, relato de una obsesión – serie TV, 8 episodi (2022)

Reina Roja – serie TV (2023)

Cortometraggi

Dos mujeres, un pájaro y una triste historia de amor, regia di Sonia Sebastián (2010)

La manzana, regia di Lee Friedlander (2010)

Papá se ha ido, regia di Sonia Sebastián (2012)

Actores, regia di Elisabeth Larena (2018)

El último tren, regia di Oriol Ferrer (2019)

Cuentas divinas, regia di Eulàlia Ramon (2022)

Web TV

Chica busca chica – web serie, 13 episodi (2007)

Teatro