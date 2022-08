Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 29 Agosto

«Un ritorno inaspettato» Con grande sorpresa di Adela, Mauro rientra da Londra ancora con l’intenzione di sposarsi. Donna Dolores è sempre più messa in disparte da Rodolfo pronto a tutto pur di assecondare Blanca. Per aiutarla a migliorare la voce, Francisca dà lezioni di canto ad Amalia.