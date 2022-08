Oroscopo Branko di Lunedì 29 Agosto 2022: Toro affaticato

Ariete Giornata particolarmente fruttuosa, nella quale potreste togliervi belle soddisfazioni. Potete intavolare delle trattative importanti e chiuderle nel migliore dei modi.

Toro Usate molta cautela perché le stelle non vi soddisfano come avreste voluto e non sapete da che parte state andando. Insomma, sarà una giornata faticosa.

Gemelli Sentirete il bisogno di chiudere una relazione che non vi soddisfa. In amore state cambiando pelle e non tutto sta andando per il verso giusto.

Cancro Venere non è più in opposizione e questo significa che potete ripartire alla grande e portare avanti con entusiasmo i vostri progetti in ambito sentimentale.

Leone Non fatevi coinvolgere in problematiche altrui che non vi riguardano, avete già i vostri pensieri per la testa.

Vergine Avete tanti impegni e non riuscite a portare a termine tutto quello che desiderate.

Bilancia Qualche episodio spiacevole vi ha fatto pentire delle emozioni che avete vissuto. Ma non bisognerebbe mai piangere sul latte versato.

Scorpione Siete particolarmente sotto pressione e le cose non stanno andando per il verso giusto.

Sagittario Giornata faticosa nella quale darete il massimo ma senza concludere nulla. Insomma, non ne caverete un ragno dal buco.

Capricorno Una questione pratica o burocratica vi porterà via il sonno. Affidatevi a persone esperte e del settore, come un notaio o un legale.

Acquario Sentite che state raggiungendo i vostri obiettivi. Saprete risolvere i problemi che vi attanagliano e conquistare una persona che vi piace.