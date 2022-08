Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 9 Agosto

«Sogni infranti» La nuova moda dei tessuti stampati obbliga la Tessuti Silva a riflettere sulla necessità di adeguarsi ai tempi investendo nell’acquisto di una macchina stampatrice. Celia inizia a valutare la possibilità di diventare una scrittrice. Francisca comprende la natura dei suoi sentimenti verso Gabriel. Rodolfo e Victoria sono pronti a lasciare Madrid.