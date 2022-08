Anticipazioni Don Matteo 10, la puntata di oggi 9 Agosto

Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da oggi lunedì 1 agosto, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:00, due episodi al giorno.

Anticipazioni Don Matteo 10, la puntata di oggi 10 Agosto

«Senza via d’uscita» Don Matteo e Natalina trovano il cadavere di un uomo. Le indagini portano a Sabrina, una ragazza carcerata che, grazie ai permessi di lavoro, passava molto tempo nella fabbrica della vittima. «Distanza di sicurezza» Cecchini si convince che il capitano Tommasi abbia messo incinta la maestra Marisa, e per questo prova a correre ai ripari, mentre don Matteo torna in carcere da Sabrina.