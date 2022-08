Jovanotti e il suo Jova Beach Party: “Vivete la vostra vita, non vi fate ingabbiare”

L’enorme veliero del Jova Beach Party è approdato a Castel Volturno per due giornate indimenticabili. “Vivete la vostra vita, non vi fate ingabbiare: viva la libertà“, queste le prime parole pronunciate da Jovanotti nella prima delle due serate durante la presentazione delle “Belle Storie” che ha visto protagonisti una giovane coppia che ha deciso di lasciare tutto per vivere la vita in giro per il mondo.

Fin dalle primissime ore del pomeriggio, una “tribù che balla” ha preso d’assedio Castel Volturno per godersi l’intero villaggio del Jova Beach Party. Tra i tanti ospiti che hanno allietato la giornata, c’è stato l’immancabile Gianni Morandi che ha regalato al pubblico anche un momento divertentissimo assieme ai Neri per caso sulle note del brano “Povero Gabbiano“.

Credit by Michele Lugaresi

Tra gli altri, Luchè, i Boomdabash, e Diodato sono saliti sul Main Stage. Quest’ultimo, insieme a Jovanotti, ha cantato “Che vita meravigliosa“, brano vincitore del David di Donatello per la miglior canzone originale e il Nastro d’argento alla migliore canzone originale tratta dalla colonna sonora del film diretto da Ferzan Ozpetk “La dea fortuna“. Inoltre, Lorenzo ha lasciato il palco a Diodato che ha incantato il pubblico del Jova Beach Party con la sua straordinaria ed emozionante “Fai rumore” dinanzi ad un mare di luci.

Jova Beach Party 2022 – Castel Volturno

“Ballavamo e cantavamo l’inizio di una nuova era, poi l’inizio di quella nuova era l’abbiamo vissuta. Un’era sospesa, chiusa, lontano da noi“, queste le parole di Jovanotti alla luce della prima conferenza stampa in presenza tenutasi lo scorso novembre in occasione della presentazione del Jova Beach Party 2022. Oggi, a distanza di qualche mese, ci siamo ritrovati tutti sotto il suo palco pronti a urlare a gran voce l’inizio di una nuova era: un’era fatta di speranza e di musica, con l’auspicio di “vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno“.

Castel Volturno è stato “L’ombelico del mondo” per le due date del Jova Beach Party 2022, e tra le migliaia di persone presenti nella prima data campana, ho incontrato un gruppo di ragazzi che mi hanno raccontato che per loro Jovanotti non è solo il “capo della tribù che balla“, ma è la colonna sonora della loro vita. L’idea di ritrovarsi di nuovo tutti insieme al Jova Beach Party, è stato molto emozionante, tant’è che tra di loro era tangibile lo stupore e la gioia di ritrovarsi.

Uno dei momenti più emozionanti del Jova Beach Party, senza dubbio è correlato al brano “Le tasche piene di sassi“, in cui Jovanotti si è ritrovato al centro del palco e ha interpretato questa canzone come se l’avesse cantata per la prima volta davanti al suo pubblico. La pelle d’oca è assicurata dinanzi ad un capolavoro del genere.

Potete criticarlo e snobbarlo, ma solo chi è stato presente al Jova Beach Party sa di cosa sto parlando: “tutto il resto è un rumore lontano“.