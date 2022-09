Anticipazioni Un Posto al Sole, la puntata del 12 settembre

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole. Ecco ciò che accadrà durante la puntata del 12 settembre, in onda questa sera alle 20.50 su Rai3.

Nunzio ha fatto di tutto per trovare Chiara, utilizzando i mezzi più impensabili. Ha addirittura ingaggiato un investigatore privato, venendo a sapere che la sua amata è a Capo Verde. Il Cammarota, scoperto il nascondiglio della sua amata, deciderà di raggiungerla il prima possibile. Ma Franco non è entusiasta della scelta di suo figlio, temendo per il suo futuro.

Andrà infatti su tutte le furie, finendo per sfogare la sua rabbia e i suoi sentimenti su Roberto, i due già ai ferri corti. Le cose potrebbero farsi molto complicate e se Roberto decidesse di vendicarsi di Franco, sarebbero ancora più dure.

Dopo quello che è successo a Susanna e dopo la scelta di Niko di avviare una battaglia legale contro Micaela, Alberto sembra essere sempre deciso a riprovare una mossa.

Secondo le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Palladini chiederà alla sua ex compagna di andare a vivere insieme, per amore del loro bambino. L’avvocato ha già tentato una volta di convincere Clara a tornare a casa da lui e a rinsaldare la loro famiglia, ma la ragazza ha deciso di proseguire per la sua strada. Ora che Alberto parrà cambiato davvero e attento alle esigenze sue e di suo figlio, la Curcio accetterà questa proposta o rifiuterà come ha già fatto?