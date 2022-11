Anticipazioni Una Vita: la soap opera è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre anticipazioni di Una Vita su Zon.it.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi, 7 novembre

Casilda racconta ad Azucena che vorrebbe usare i soldi della lotteria per aprire un’attività commerciale nel mercato. Hortensia confessa a Pascual di non essere mai stata all’estero. In un momento di confidenza, Luzdivina bacia Marcelo, il quale però fa respinge. Felipe e Dori vogliono chiarire ai vicini la natura del loro rapporto e organizzano una merenda per dare la bella notizia. Tuttavia, durante il rinfresco Felipe chiede a Dori di sposarlo.

Anticipazioni Una vita: Clara Garrido – Filmografia

Televisione

Dieciséis, regia di Carlos Montero – film TV (2011)

Il Principe – Un amore impossibile (El Príncipe) – serie TV (2014)

La zona – serie TV (2017)

Matadero – serie TV (2019)

Una vita (Acacias 38) – soap opera, 522 episodi (2019-2021)

Heridas – serie TV, 3 episodi (2022)

Cortometraggi

Proyecto Kuleshov (2014)

Problemas del primer mundo, regia di Felipe Garrido Archanco (2016)

Teatro