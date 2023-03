Anticipazioni Uomini e Donne: la puntata del 20 marzo

di Tiara Operno

Dopo la pausa del 17 Marzo, in cui Uomini e Donne non è andato in onda per trasmettere lo speciale sul serale di Amici, il dating show più amato d’Italia ritorna sul piccolo schermo, ripartendo esattamente da dove c’eravamo interrotti. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni riguardo alla puntata che verrà trasmessa questo pomeriggio su Canale5 alle 14:45.

Inoltre, è possibile seguire Uomini e Donne in streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sulla puntata alle 19:50

TRONO CLASSICO

L’ultima volta è stato Federico a compiere finalmente la sua scelta, che si è rivelata essere Carola, a scapito di Alice, la quale non ha potuto fare a meno di dirsi delusa e amareggiata, sebbene nel profondo era consapevole che sarebbe andata in questo modo. Secondo quanto riportano ora le anticipazioni di Uomini e Donne, adesso l’attenzione sarà diretta su Lavinia Mauro, che però si ritrova ancora troppo indecisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

TRONO OVER

In parallelo, proseguiranno anche le vicende del trono over. Sempre stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, Desdemona abbandonerà il programma, in seguito ad alcune avvisaglie fatte da Armando. Non si hanno molte informazioni al riguardo, però, quindi se si è curiosi l’unica scelta è seguirlo il programma in diretta.

Nel frattempo, anche Gemma e Silvio portano avanti la loro conoscenza, sebbene la Galgani confesserà di essere alcune volte rimasta delusa da alcuni comportamenti di Silvio. I due però decideranno lo stesso di ballare insieme.