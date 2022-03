Anticipazioni Uomini e Donne: ecco casa accadrà oggi 25 marzo

Ultimo appuntamento settimanale con il dating show Uomini e Donne. Vediamo di seguito cosa accadrà nello studio di Maria De Filippi, oggi su Canale 5 alle 14.50.

Partiamo dal trono over. Secondo le prime indiscrezioni Armando Incarnato, uno dei cavalieri dello studio, è noto al pubblico per le sue numerose frequentazioni, ma anche per i suoi litigi, anche con l’opinionista Gianni Sperti, che l’ha ormai classificato come un arrogante che maltratta le donne con cui esce.

Secondo le anticipazioni Armando racconterà le sue esterne con due Dame del parterre, in particolare parlerà della frequentazione con Aneta, con la quale sta uscendo da circa un mese. La Dama dal canto suo, risulta abbastanza diffidente, motivo per cui Armando ha deciso di conoscere anche Alessandra, nonostante le incertezze iniziali di lei sul conoscere il cavaliere. Durante la puntata di oggi si parlerà dunque di questa doppia frequentazione.

La puntata darà spazio anche al trono classico di Uomini e Donne, con Matteo Ranieri, sempre più indeciso tra le due corteggiatrici Federica e Valeria. Con entrambe c’è attrazione e complicità, testimoni anche i baci appassionati dati ad entrambe, che però non nascondono il loro disappunto nei confronti del ragazzo per tale comportamento. Si arriverà oggi ad un punto di incontro? Restiamo sintonizzati su Canale 5.