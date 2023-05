Approfondimenti sui benefici del CBD

di Redazione ZON

Il cannabinolo o detto anche CBD, è una sostanza chimica naturale che si trova nella canapa, nota anche come marijuana. Si tratta di un cannabinoide che ha dimostrato di avere numerosi benefici per la salute.

Questo composto chimico fa parte dei tanti cannabinoidi presenti nella canapa e non è psicoattivo e non produce effetti come lo “sballo“. La vendita dei prodotti con CBD sono un rimedio naturale per molte problematiche comuni, e secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, non esistono effetti indicativi di abuso o dipendenza associati all’uso del CBD puro.

Il CBD è stato ampiamente studiato per le sue proprietà terapeutiche e questa mole di ricerche ha portato alla luce una serie di proprietà benefiche della pianta di cannabis, che vanno dal trattamento di alcune malattie fino all’utilizzo come integratore alimentare.

Uno degli usi più interessanti del CBD è quello dei potenziali benefici che può apportare: può essere utilizzato per alleviare i sintomi di alcune patologie, come l’ansia e la depressione. Grazie agli studi condotti hanno portato alla diffusione e al sempre maggiore utilizzo, dell’ olio di CBD (olio con i principi attivi della pianta di cannabis), un prodotto acquistabile facilmente anche online, privo di additivi chimici o altri ingredienti artificiali, che può essere assunto per via orale oppure applicato direttamente sulla pelle.

Benefici per la salute

Gli studi hanno dimostrato che il CBD può aiutare a ridurre l’ansia, alleviare il dolore cronico e persino aiutare con alcuni disturbi neurologici come l’epilessia. Non solo, è stato dimostrato che può aiutare a ridurre i livelli di infiammazione nel corpo e che può contribuire ad abbassare il rischio di malattie cardiovascolari e altri problemi di salute.

I particolare, uno studio ha rilevato che il CBD può essere utile nel trattamento dell’ansia generalizzata, sociale, ossessiva-compulsiva e post-traumatica. Con una revisione del 2018 pubblicata su Frontiers in Pharmacology si è rivelato con degli studi clinici che il CBD può aiutare ad alleviare, in determinate situazioni, in modo efficace i sintomi dell’ansia.

Sollievo naturale dal dolore

Il motivo che ha spinto di più le persone hanno scelto di introdurre il CBD nel loro stile di vita è dovuto alle sue incredibili proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie. Quando si utilizzano prodotti a base di CBD, spesso si prova un notevole sollievo dal dolore.

Consumare CBD da solo significa ottenere tutti i benefici senza alcun effetto di sballo. Infiammazione e dolore vanno di pari passo e il CBD ha dimostrato, attraverso la ricerca, di essere un modo incredibile per alleviare naturalmente il dolore e l’infiammazione senza effetti collaterali negativi.

L’uso del CBD per alleviare il dolore presenta vantaggi rispetto all’uso di farmaci antidolorifici da prescrizione o da banco perché è naturale e salutare. Può essere utilizzato sia per il dolore acuto che cronico e funziona altrettanto bene come antidolorifico.

Migliore qualità del sonno

Altro motivo per cui i prodotti con CBD sono un rimedio sano e naturale per migliorare il proprio stile di vita è che può migliorare drasticamente la qualità del sonno. Per chi soffre di insonnia e non riesce a dormire, o per chi ha difficoltà a dormire tutte le 8 ore ogni notte, il CBD è qualcosa che può aiutare.

Il motivo per cui il CBD può aiutare con i problemi di sonno è che stimola il sistema endocannabinoide, che è responsabile della regolazione dell’appetito, dell’umore e persino del dolore. Detto questo, favorisce e agevola il risposo molto più facilmente perché essenzialmente aiuta il corpo a rilassarsi.

Benefici per la pelle

La ricerca ha dimostrato che l’applicazione topica di CBD può ridurre la secchezza cutanea e alleviare i sintomi di alcune condizioni della pelle, come l’eczema. Gli autori hanno anche rilevato che il CBD può essere utile per prevenire le infiammazioni associate all’acne. Altri studi suggeriscono che l’applicazione topica di CBD potrebbe aiutare a ridurre le rughe e migliorare l’elasticità della pelle.

Gli esperti sottolineano che ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere meglio i benefici del CBD per la pelle. Tuttavia, molti utenti hanno già sperimentato gli effetti benfici sul miglioramento della salute della pelle dopo aver usato prodotti contenenti CBD.

Benefici per i capelli

Sapevate che può anche avere benefici per i capelli? La forfora è un problema comune che colpisce la maggior parte delle persone almeno una volta nella vita e può essere causata da un’eccessiva secchezza del cuoio capelluto o da una produzione eccessiva di grasso.

Il CBD può aiutare a ridurre la forfora in entrambi i casi. Uno studio condotto su animali ha rilevato che l’applicazione topica di olio di canapa contenente CBD ha aiutato a ridurre la secchezza del cuoio capelluto e la forfora. Un altro problema comune con i capelli è la secchezza.

I capelli secchi possono apparire opachi e fragili, rendendoli difficili da gestire e il CBD può aiutare a ripristinare la lucentezza e la morbidezza dei capelli. Contiene acidi grassi essenziali omega-3 e omega-6, che sono noti per idratare i capelli e prevenire la secchezza. Inoltre, il CBD è ricco di antiossidanti, che aiutano a proteggere i capelli dagli effetti dannosi dei radicali liberi.

Tra gli effetti positivi il CBD può aiutare a mantenere i capelli sani e luminosi grazie agli antiossidanti presenti nel CBD che aiutano a prevenire i danni causati dai raggi UV e dall’inquinamento. Inoltre, il CBD può aiutare a regolare la produzione di sebo, che può aiutare a prevenire la formazione di forfora e mantenere i capelli lucidi e sani.

Ridurre i livelli di stress

Molte persone oggi faticano a gestire lo stress in modo efficace. Se non controllato, lo stress può diventare opprimente e prendere il sopravvento sulla vita di una persona. È importante dedicare del tempo alla gestione dello stress per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato.

Il CBD è comunemente usato per aiutare a ridurre i livelli di stress e la ricerca medica lo sostiene. Infatti è stato dimostrato che il CBD è un modo naturale ed efficace per coloro che vogliono alleviare i sintomi dello stress.

Quanto tempo ci mette per fare effetto?

Il tempo necessario perché i benefici del CBD abbiano effetto dipende dal corpo di ciascuno, dalla quantità assunta e dal metodo con cui viene assunto. I suoi effetti possono iniziare entro 15 minuti dall’inalazione o dall’uso sottolinguale, mentre i prodotti topici ed edibili possono richiedere fino a un paio d’ore per dare i primi risultati.

Per quanto riguarda la durata in generale, gli effetti del CBD possono durare da 2 a 6 ore. In sintesi, il tempo necessario per l’efficacia del CBD dipende dalle caratteristiche individuali, dalla dose assunta e dal modo in cui viene assunto.

Come e quando prendere il CBD?

Il CBD può essere assunto in qualsiasi momento della giornata, ma alcune persone possono preferire prenderlo a seconda delle loro necessità. Ad esempio, una persona può desiderare prendere il CBD al mattino se vuole gestire meglio i propri stati d’ansia. Durante il giorno, una persona può voler usare il CBD per trattare determinati attacchi epilettici o emicranie. Se una persona soffre di insonnia, potrebbe desiderare usare il CBD la sera per migliorare il proprio sonno.

È importante notare che il CBD può interagire con altri farmaci che una persona sta assumendo. Pertanto, in questi casi, prima di prendere il CBD, è consigliabile parlare con un medico per discutere le opzioni di trattamento più adatte. Un medico può anche consigliare la dose appropriata da prendere in base alle condizioni mediche individuali.