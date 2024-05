Approvata una nuova legge contro il bullismo e cyberbullismo

di Rita Milione

La Camera ha approvato all’unanimità il provvedimento, che introduce una serie di misure per il contrasto e la prevenzione di questi fenomeni. Il testo della legge definisce l’atto di bullismo come una “aggressione o molestia reiterate, da parte di un singolo o di un gruppo di persone, contro un minore o un gruppo di minori”, che provocano “sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione attraverso atti e comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”.

Le misure del provvedimento

La legge impone a tutte le scuole di adottare un codice di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo, integrato da un servizio di supporto psicologico per gli studenti. I dirigenti scolastici sono obbligati a informare i genitori in caso di episodi di bullismo e ad attuare le procedure previste dalle linee guida ministeriali. Inoltre, sono previsti percorsi di mediazione e interventi educativi per affrontare e risolvere i conflitti.

Il provvedimento introduce misure rieducative per i minori responsabili di atti di bullismo, sia fisico che online. Tra queste, vi sono percorsi di mediazione e progetti educativi sotto la supervisione dei servizi sociali: in casi più gravi, il tribunale può decidere per l’affidamento temporaneo del minore a comunità educative. La legge prevede anche l’implementazione del numero pubblico di emergenza 114, dedicato alla segnalazione di casi di bullismo e cyberbullismo. Questo strumento sarà fondamentale per offrire un supporto immediato alle vittime e per coordinare gli interventi delle autorità competenti.