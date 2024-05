Baronissi, Villa Romana di Sava: progetto in corso

di Rita Milione

La Soprintendente archeologica di Salerno, Raffaella Bonaudo, ha comunicato al Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, che è in corso la progettazione (primo step 150.000 euro) per l’affidamento dei lavori per il recupero e la riqualificazione della Villa Romana di Sava.

“Buona notizia dopo il tanto lavoro scorso. La Soprintendente – dichiara il Primo Cittadino di Baronissi – mi ha anche precisato che le ulteriori risorse (secondo step 350.000 euro) non sono state ancora sbloccate dal Ministero delle Politiche Culturali. Si tratta di somme necessarie per completare i lavori e restituire splendore a uno dei monumenti più antichi e importanti della Valle dell’Irno. Confidiamo nel Ministro che ultimamente si è impegnato sul tema e confidiamo pure nella fattiva azione propulsiva di chi assumerà fra qualche giorno il governo della Città”.