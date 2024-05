Pellezzano celebra la Giornata Nazionale dello Sport: l’iniziativa

di Rita Milione

Pellezzano, in adesione all’iniziativa promossa dal CONI, festeggia la 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭, che si terrà nella mattinata di 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 presso lo Stadio “A. Bolognese“ della frazione Capezzano con la partecipazione di 3 associazioni sportive locali: “ASD Niké“, “ASD Sporting Arechi“ e “ASD Nissolino Atletica Vis Nova“.

“Lieti di partecipare come Ente – ha detto il Sindaco 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐚 – alla Giornata Nazionale dello Sport ospitando alcune attività presso la nostra struttura di Capezzano. Lo sport ha un importante valore sociale che deve essere promosso e divulgato in ogni occasione. Ringrazio l’Assessore Michele Murino e quanti si impegnano per la buona riuscita di tutti gli eventi sportivi che si tengono sul nostro territorio“.

“Nella mia qualità di vice Sindaco con delega allo Sport – dichiara 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐧𝐨 – ringrazio le associazioni partecipanti a questa Giornata Nazionale dello Sport e il Coni che l’ha indetta. É importante valorizzare i nostri giovani attraverso lo sport, attività che insegna la disciplina e permette di far emergere le proprie capacità, oltre ad avere una funzione di aggregazione sociale“.

La giornata prevede alle ore 9.30 l’accoglienza delle associazioni sportive partecipanti e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 lo svolgimento delle attività presso lo stadio di Capezzano.