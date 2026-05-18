Arena degli Etruschi, boom di presenze al Centro Polifunzionale di Matierno

di Marisa Fava

Grande successo per la prima edizione della rassegna musicale e culturale promossa da Musikattiva APS: circa 600 presenze dal 7 al 9 maggio

Grande successo per la prima edizione di “Arena degli Etruschi”, la rassegna musicale e culturale ad ingresso gratuito organizzata da Musikattiva APS negli spazi esterni del Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno.

Dal 7 al 9 maggio, l’iniziativa ha richiamato circa 600 persone, provenienti non solo da Salerno ma anche da diverse aree della Campania. Un risultato significativo per il quartiere collinare salernitano, che per tre giorni si è trasformato in un punto di riferimento per la musica dal vivo, la cultura e l’inclusione sociale.

“Arena degli Etruschi” ha rappresentato una vera sfida sociale e culturale per Matierno e per l’intera città di Salerno. La rassegna ha infatti portato nel quartiere una proposta artistica di qualità, capace di unire grandi nomi della scena musicale napoletana, giovani talenti emergenti e percorsi educativi rivolti a bambini e adolescenti.

Tre giornate tra musica, tradizione e inclusione

Ad inaugurare la manifestazione, il 7 maggio, è stato il maestro Espedito De Marino, storico chitarrista di Roberto Murolo, che ha emozionato il pubblico con un raffinato repertorio dedicato alla tradizione classica napoletana e italiana. Sul palco anche le giovani interpreti de Le Voci del Vesuvio, protagoniste di brani inediti e momenti di grande intensità musicale.

L’8 maggio è stata la volta di Gnut, cantautore e chitarrista napoletano tra le voci più apprezzate della scena indipendente italiana. Il suo concerto, capace di fondere folk, blues e tradizione partenopea, ha coinvolto il numeroso pubblico presente, confermando il valore artistico della proposta culturale.

Il gran finale, sabato 9 maggio, è stato affidato a Francesco Di Bella, storico frontman dei 24 Grana. Il concerto ha unito vecchie e nuove generazioni attraverso un repertorio intenso e iconico della musica alternativa napoletana. Particolarmente emozionante anche la partecipazione dei bambini del coro di Matierno, diretto da Angela Santoro, che hanno accompagnato Di Bella durante uno dei brani.

Spazio ai giovani talenti del territorio

L’evento, patrocinato da Scabec, dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno, ha rappresentato anche una vetrina per le attività sociali promosse da Musikattiva sul territorio.

Ad aprire le tre giornate sono stati il laboratorio di Taekwondo, realizzato dalla Cooperativa Galahad e da Musikattiva con il maestro Giovanni Linguadoca, e l’Orchestra Inclusiva, composta da bambini e adolescenti iscritti alla prima scuola civica gratuita fondata da Musikattiva a Matierno oltre dieci anni fa.

I concerti principali sono stati preceduti dalle esibizioni di giovani artisti emergenti sostenuti e prodotti gratuitamente da Musikattiva negli ultimi anni, tra cui Guido Plaitano, in arte Guiiduts, Andrea Criscuolo, in arte Corasà, Angela Santoro e le stesse Voci del Vesuvio.

Matierno protagonista attraverso arte e partecipazione

“Arena degli Etruschi” si conferma non soltanto un evento musicale di rilievo, ma un progetto culturale e sociale capace di valorizzare periferie, giovani talenti e percorsi di inclusione.

La prima edizione della rassegna ha dimostrato come l’arte, la musica e la partecipazione collettiva possano diventare strumenti concreti di crescita per una comunità, restituendo centralità e nuova energia a un quartiere importante della città di Salerno.