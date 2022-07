Aria condizionata in auto: multa se il veicolo è in sosta

Inasprita la multa per chi tiene accesa l’aria condizionata della propria automobile con il veicolo non in movimento. La norma è stata introdotta nel 2007, modificata nel 2010, e aggiornata anche ad aprile di quest’anno con l’obiettivo di limitare l’inquinamento. La multa quest’anno è passata da un minimo di 223 euro a un massimo di 444 euro.

Nel 2007, infatti, fu introdotta una norma europea, secondo la quale era vietato tenere acceso il motore della macchina quando il veicolo è in sosta. Guardando la sezione “regolamenti e direttive” del sito dell’Unione europea, si legge che ogni paese prevede multe differenti. L’Italia è uno dei paesi in cui la sanzione è più salta, visto che chi viene beccato con l’auto in sosta e il motore acceso per tenere l’aria condizionata rischia una multa fino a 444 euro. Una delle più alte, se si pensa che a Londra è solo di 22 sterline mentre a Madrid si prevede una sanzione fino a 100 euro.

La normativa fu poi modificata nel 2010. In particolare il comma 7-bis nell’articolo 157 recita:

È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo