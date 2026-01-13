Battipaglia, arresto per cessione di cocaina: sequestrati 780 euro in contanti

di Marisa Fava

Un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri a Battipaglia in data 9 Gennaio ha portato all’arresto di un uomo accusato di cessione di sostanza stupefacente.

Secondo quanto ricostruito, l’indagato sarebbe stato sorpreso durante uno scambio con un’altra persona, nel corso del quale avrebbe ceduto cocaina. A seguito degli accertamenti e delle attività di rito, è stata eseguita anche una perquisizione.

Nella disponibilità del fermato sarebbero stati rinvenuti 780 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa essere riconducibile, con ogni probabilità, a provento dell’attività illecita.

Le procedure successive sono state avviate secondo prassi e gli ulteriori sviluppi saranno valutati nelle sedi competenti.