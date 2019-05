Oggi alle ore 11 gli insegnanti leggeranno in classe gli articoli 21 e 33 della Costituzione. Il “teacher pride” per solidarietà all’insegnante sospesa a Palermo

Molto scalpore ha fatto, nei giorni scorsi, la sospensione di un’insegnante di Palermo. Il motivo del provvedimento disciplinare, un video girato dai suoi alunni i quali hanno paragonato alcuni aspetti del nuovo decreto Sicurezza alle leggi razziali fasciste. Da qui, in poco tempo, la voce è arrivata sino a Roma e la richiesta di un severo provvedimento nei confronti della docente. Per questo motivo, gli insegnanti del Liceo Anco Marzio di Ostia, hanno organizzato il “teacher pride”. I professori, infatti, alle 11 leggeranno ad alta voce, in classe, l’articolo 21 e l’articolo 33 della Costituzione Italiana.

“Ogni insegnante, studente, cittadino che voglia riaffermare la libertà di pensiero e di insegnamento, dovunque si trovi, interromperà le proprie attività, si metterà in piedi e leggerà di seguito gli articoli 21 e 33 della Costituzione italiana. Laddove possibile la lettura solenne sarà fatta in gruppo. Invitiamo tutti coloro che aderiscono a darne notizia attraverso comunicati stampa e social“. Molte le scuole che aderiranno all’iniziativa.

L’articolo 21 della Costituzione

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni“.

L’articolo 33 della Costituzione

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.