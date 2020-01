Esordio vincente per Nadal e Djokovic, che trascinano Spagna e Serbia alla vittoria nell’Atp Cup. Cade invece Thiem, sconfitto da Coric

La stagione tennistica si apre con la nuova edizione dell’Atp Cup, torneo a squadre simile alla Coppa Davis che si gioca in Australia due settimane prima dell’inizio dello Slam australiano.

Djokovic e Nadal rispettano i pronostici della vigilia, vincendo all’esordio e trascinando Serbia e Spagna alla vittoria. Il serbo ha sconfitto in due set il sudafricano Kevin Anderson, mentre in precedenza Lajovic aveva battuto Harris.

La Spagna, fresca vincitrice della Coppa Davis, supera la Georgia, trascinata come al solito dal n.1 del mondo, che ha superato in due set Basilashvili. In precedenza Bautista Agut aveva sconfitto Metreveli.

Cade invece l’Austria di Dominic Thiem, superata dalla Croazia. Il n.4 del mondo cade in tre set contro Coric, mentre nell’altro incontro Cilic supera in tre set Novak. Esordio vincente della Francia che batte 2-0 il Cile, grazie ai successi di Paire e Monfils.

Domani ritorna in campo l’Italia, chiamata a riscattare la brutta sconfitta per 3-0 contro la Russia. Gli azzurri dovranno vedersela con la Norvegia, che all’esordio ha sconfitto gli Stati Uniti. Perdere contro gli scandinavi per Fognini e Travaglia vorrebbe dire eliminazione dal torneo.

