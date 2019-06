Settanta opere protagoniste della mostra di David LaChapelle dal titolo “Atti divini” allestita alla Reggia di Venaria a Torino

Sono oltre settanta le opere protagoniste della mostra di David LaChapelle dal titolo “Atti Divini” allestita presso la Citroniera delle Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria di Torino.

L’esposizione, curata da Denis Curti e Reiner Opoku, presenta i capolavori più iconici e significativi che hanno contribuito a rendere La Chapelle uno degli artisti più influenti al mondo.

Tra le opere in mostra ci sarà Rape of Africa (2009) in cui Naomi Campbell viene raffigurata come una Venere di Botticelli nelle miniere d’oro dell’Africa e Showtime at the Apocalypse (2013), un ritratto della famiglia Kardashian che rappresenta anche le nostre paure, le ossessioni e i desideri che vi si riflettono.

In mostra anche la serie Land SCAPE (2013) e Gas (2013), progetti di nature morte in cui LaChapelle riunisce oggetti trovati per creare raffinerie di petrolio e le loro stazioni di servizio interconnesse e poi presentarle come reliquie in una terra bonificata dalla natura.

Deluge (2007), l’opera in cui LaChapelle rende contemporaneo l’affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina, è al centro del percorso espositivo. Presenti inoltre alcune opere inedite della nuova serie di LaChapelle New World (2017-2019).