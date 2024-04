Baronissi, Anna Petta traccia il “viaggio” elettorale

di Antonio Jr. Orrico

Parte dalle frazioni il viaggio di ascolto di Anna Petta, candidata Sindaco per le prossime elezioni comunali a Baronissi. In occasione delle aperture dei due nuovi punti di ascolto dislocati sul territorio, ha presentato la sua visione per il futuro della città, mettendo in evidenza un programma ambizioso e inclusivo che mira a trasformare Baronissi in una comunità sempre più verde, solidale e all’avanguardia.

“Baronissi è la mia casa, è il luogo in cui sono nata, cresciuta e dove ho deciso di crescere i miei figli.” ha dichiarato Anna Petta. “La immagino sempre più verde, che possa crescere nelle sue già elevate performance ed indici di sostenibilità, attenta all’ambiente, ricca di spazi verdi e volta alla tutela del territorio e alla salvaguardia delle sue bellezze naturalistiche.”

La candidata sindaco ha delineato una serie di obiettivi chiave per la sua amministrazione, tra cui la creazione di una città “solidale e inclusiva”, in cui la persona è al centro, e dove tutti vengono ascoltati.

“Vogliamo una città per le famiglie, a misura di cittadino, sempre di più con servizi di eccellenza.” ha aggiunto Petta. Una delle priorità della sua campagna elettorale è l’inclusione delle periferie nella vita cittadina. “Vogliamo frazioni felici, in grado di integrarsi in un tessuto sociale dignitoso e vivibile.” ha dichiarato Petta. “Esse sono parte integrante di una città unica e in grado di offrire ai suoi abitanti una qualità della vita decorosa“. A simboleggiare questa visione è il ramo di ciliegio, frutto identificativo della Valle dell’Irno: ogni fiore rappresenta una frazione, mentre il ramo, di colore bianco, diventa quasi una strada, ad evidenziare la connessione vitale tra i vari territori che desideriamo implementare.

Anna Petta: l’innovazione

Petta ha anche sottolineato l’importanza di valorizzare il patrimonio storico e artistico di Baronissi, proponendo di promuovere la città come “Città della cultura“. “Le nostre bellezze storiche ed artistiche devono essere valorizzate e diventare un attrattore per la nostra città.” ha affermato. Inoltre, la candidata sindaco ha proposto iniziative innovative per arricchire la vita culturale, come l’organizzazione di eventi itineranti culturali e ludici in tutte le aree della città. “Vogliamo portare qui una serie di eventi mai visti prima, per renderlo un luogo vibrante e dinamico.” ha spiegato Petta.

Infine, Petta ha parlato dell’importanza di abbracciare la tecnologia e di preparare la città per le sfide del futuro. “Una Baronissi tecnologica sarà sempre più al passo con i tempi e pronta ad affrontare le sfide del futuro.” ha concluso. “Un programma ambizioso, innovativo, ma soprattutto concreto, grazie alle energie e alle competenze messe in campo, verso una nuova era di prosperità e progresso”. A dirlo è la Candidata Sindaco Anna Petta.