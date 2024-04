Oroscopo Paolo Fox martedì 30 aprile 2024: Cancro teso

Ariete C’è gran voglia di divertimento, di rilassare la mente e pensare solo a stare bene accantonando le tensioni derivate dal lavoro o da problemi fisici. Avete diverse carte da giocare e i single possono vivere incontri speciali.

Toro Venere sta entrando in questo segno e porta rivincite, possibilità di consolidare i rapporti che funzionano e passione. Sarà possibile anche liberarsi di cose e persone che non piacciono più.

Gemelli Periodo buono per recuperare una storia che sembrava ormai chiusa, con Ariete e Leone c’è tanto da chiarire ma le stelle vi aiuteranno a rimettere a posto le cose. Con lo Scorpione è previsto addirittura un ritorno di fiamma.

Cancro La Luna in opposizione vi rende un po’ tesi ma state continuando nella vostra “missione” di ripulire la vita da situazioni che non vi sono piaciute o vi hanno fatto stare male.

Leone Le stelle di maggio porteranno una revisione d’amore, possibili allontanamenti per problemi di lavoro, personali e familiari che stanno assorbendo energie.

Vergine Grandi progetti per le coppie forti e stabili, i single invece farebbero bene a guardarsi attorno abbandonando però un atteggiamento troppo critico e magari anche presuntuoso.

Bilancia Se dovete chiudere un accordo, portare avanti un progetto, esprimere i vostri sentimenti o chiarire una questione con qualcuno fatelo al massimo entro la giornata di giovedì.

Scorpione In questo momento sarebbe meglio mettere i remi in barca e godersi un po’ di meritato relax, il mese di maggio sarà per voi più di osservazione che di azione. La stanchezza si sta facendo sentire e questo potrebbe rappresentare un ostacolo non di poco conto.

Sagittario Il mese di maggio favorirà chi vuole aumentare i propri guadagni, sia che si tratti di lavoro part time extra sia di entrate di altro tipo. E’ tempo anche di dosare la fiducia e non darla a tutti indistintamente, soprattutto se avete a che fare con persone che si approfittano della vostra bontà d’animo assegnandovi compiti e responsabilità in più.

Capricorno Il mese di maggio sarà importante in ambito economico ma non solo: chi ha delle capacità, e magari ha già fatto esperienza e praticantato da qualche parte, potrebbe essere chiamato per un bel progetto.

Acquario In tanti di recente hanno dovuto cambiare strada per motivi personali o familiari. Il mese di maggio comporta una revisione totale di progetti e iniziative e tutto ciò può provocare una ribellione interiore.