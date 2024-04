Baronissi, asili nido pubblici chiusi in estate: proposta apertura a luglio

di Rita Milione

Asili nido pubblici chiusi a luglio: il Sindaco di Baronissi al lavoro per mantenerli aperti. “Lavoreremo e troveremo soluzione per scongiurare la chiusura degli asili nido nel mese di luglio. Ho scritto al direttore del Consorzio sociale Valle dell’Irno per chiedere che il servizio venga assicurato fino al 31 luglio in tutti gli asili nido dell’Ambito, ove vi sia richiesta”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante dopo le numerose sollecitazioni delle famiglie che chiedono deroga al regolamento regionale a cui il Consorzio si è dovuto conformare disponendo la chiusura degli asili nido al 28 giugno e non come gli anni scorsi al 31 luglio.

“Ho ricevuto diverse richieste da parte dei genitori di mantenere il servizio attivo fino al 31 luglio – spiega Valiante – è ovviamente un problema di risorse. Il mio scritto al Consorzio Valle dell’ Irno, gestore del servizio, chiede di individuare le soluzioni affinché siano assecondate le esigenze dei bimbi e delle famiglie lasciando le strutture aperte fino al 31 luglio. L’asilo nido è un servizio fondamentale per la conciliazione dei tempi vita-lavoro delle famiglie che spesso hanno grandi difficoltà anche economiche a gestire i figli piccoli nel periodo estivo. Troveremo le risorse”.