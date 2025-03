Baronissi, controlli antidroga: due arresti per possesso di stupefacenti

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 14 marzo, a Baronissi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato due 19enni indagati per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.

I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno rinvenuto nella disponibilità degli arrestati eroina, cocaina e crack, suddivise in dosi per un peso di diversi grammi, nonché un bilancino di precisione e circa 300 euro in contanti, verosimilmente provento di attività illecita.