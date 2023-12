Baronissi, gli eventi nel weekend di Natale

di Redazione ZON

Per il weekend di Natale, tanti gli eventi in programma a Baronissi. Resterà aperto fino alle 23 di ogni giorno il Presepe del Ciliegio che accoglierà laboratori e spettacoli. Sabato 23 dicembre, alle ore 10.00, arrivo di Babbo Natale con la slitta a cura dell’Asd Madre Terra e Un Cuore a Cavallo; dalle ore 10.30 laboratorio “Crea il tuo addobbo” con i Giovani de Il Punto. Dalle 17.00 Flash mob dei Babbi Natale con le scuole danze del territorio e presepe vivente a cura della Pro Loco. La Chiesa Santa Maria di Costantinopoli ospiterà (ore 19.30) il Concerto Gospel “Coro Armonia” – una serata all’insegna del Canto Gospel e della tradizione natalizia campana – mentre al campetto “Fortunato” il Forum dei Giovani scenderà in campo per una partita di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a Telethon.

Il 24 dicembre ancora giri sui pony, slitta di Babbo Natale e degustazioni.

Martedì 26 dicembre, alle ore 20.00, nell’ambito del Poc Campania, in programma il bellissimo “Presepe Cantato” di Guido Cataldo con la NapoliMandolin’Orchestra: musica, canto e recitazione della narrazione natalizia napoletana e, a fare da scenografia, il suggestivo Convento della Santissima Trinità.

Altro spettacolo da non perdere, giovedì 28 dicembre (ore 20.30) “Natale in casa Cupiello” al Teatro Le Muse, un omaggio al grande Eduardo con la compagnia dell’Accademia dello spettacolo e del Musical il cui ricavato sarà interamente devoluto a Telethon.

Gli ultimi giorni dell’anno saranno dedicati ai Presepi Viventi, a Caposava venerdì 29 e sabato 30 dicembre a cura del Gruppo Giovani dell’Azione Cattolica e il 30 dicembre (dalle ore 18.00) nel borgo di Aiello Acquamela a cura dell’associazione Alvaa.