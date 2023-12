Oroscopo Paolo Fox giovedì 21 Dicembre 2023: Gemelli ansioso

Ariete La vita affettiva che nel corso delle ultime settimane è stata agitata da diversi avvenimenti, ora riuscite a vivere un periodo importante, di svolta in un senso o nell’altro. Lavoro? La grande influenza dei pianeti veloci è tutta da sfruttare.

Toro Un amore è nato o sta nascendo in queste ore. I nuovi incontri e le storie appena iniziate sono sotto la protezione di un buon cielo. Bene anche il lavoro nel corso delle prossime ore.

Gemelli C’è qualcosa che non va in questo cielo, l’importante è non lasciarsi prendere dall’ansia. Per quanto riguarda il lavoro, in questo momento sarà opportuno trovare le persone più giuste per attuare un progetto di cambiamento.

Cancro Nel corso dei prossimi giorni lasciate perdere sentimenti negativi: ogni azione impositiva rivolta nei confronti di un’altra persona (sia pure giusta ed eventualmente motivata) potrebbe creare energia negativa.

Leone Siete delle persone troppo orgogliose per ammettere il fatto che non vi sentite amati come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, anche se dovete affrontare un periodo abbastanza faticoso e complicato nei rapporti di collaborazione.

Vergine Questo periodo dell’anno si rivelerà intrigante e appassionante, non c’è motivo di essere ansiosi e agitati in particolare se il cuore è solo dal tempo. Capitolo lavoro: siete in grado di concludere accordi importanti.

Bilancia Per voi è in arrivo il momento ideale per ricominciare un dialogo costruttivo con la persona di sempre o con i figli. La passionalità è alta. Per quanto riguarda il lavoro, situazione particolare, per certi versi persino impetuosa.

Scorpione Tutto richiede fatica e impegno. Forse siete un po’ troppo agitati. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete tirare fuori soprattutto l’arte della diplomazia.

Sagittario È una Venere particolare quella che accompagna il vostro segno, questi giorni non danno preoccupazioni. Sarete, però, intransigenti, esigenti.

Capricorno È necessario fare il punto della situazione, settimana ideale per cercare la serenità che da qualche tempo manca. Il mese sarà vostro complice per quanto riguarda l’amore.

Acquario Siete un po’ fuori gioco ma non è colpa vostra. La vita affettiva e gli amori di fresca data sono toccati direttamente da questi aspetti, proprio nel corso di questo periodo avrete l’opportunità di guardare in faccia chi amate, scoprire anche lati nascosti che non vi aspettavate di trovare.