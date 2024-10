Baronissi, il nuovo singolo “Libera” di Linda Napoli: una giovane promessa della musica

di Redazione ZON

Un talento emergente a Baronissi

Baronissi può essere orgogliosa di avere tra i suoi talenti emergenti Linda Napoli, una giovane artista 21enne che sta facendo parlare di sé nel mondo della musica. Dopo essersi fatta conoscere grazie ai suoi singoli precedenti, come “Diversa“, “Riflesso” e “La notte“, Linda è tornata con un nuovo brano intitolato “Libera“, che esce oggi 11 novembre 2024, su tutte le piattaforme musicali: il brano unisce sonorità moderne e una voce intensa, capace di raccontare emozioni profonde e storie autentiche.

Il suo percorso artistico ha trovato terreno fertile proprio a Baronissi, la sua città, dove è cresciuta e ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica. Come ha raccontato in diverse interviste, la musica è sempre stata una parte essenziale della sua vita: “Da piccola sono sempre stata circondata dalla musica, ho iniziato con la danza e successivamente ho proseguito anche con il canto“, ha dichiarato Linda in un’intervista rilasciata a Scomunicando.it lo scorso anno. Il suo legame con la musica è forte e profondo: “La musica è il mio arcobaleno e, sicuramente, lo è pure per tante altre persone – e sono talmente tanto felice di ciò che mi viene quasi da piangere“, ha aggiunto, lasciando intravedere tutta la passione che la anima.

“Libera”: il nuovo singolo di Linda Napoli e una squadra affiatata

Il nuovo singolo, “Libera“, scritto e composto in collaborazione con Germano Parisi e Andrea D’Amato, rappresenta un ulteriore passo in avanti per Linda, che sperimenta nuove sonorità e si lascia trasportare in un viaggio musicale ricco di emozioni. Per questo progetto, Linda si è avvalsa della sua etichetta discografica, la A Dam Records di Andrea D’Amato, e ha voluto accanto a sé un team che la supporta in tutto il suo processo creativo.

La solida collaborazione con Germano Parisi e Andrea D’Amato

La collaborazione con Germano Parisi e Andrea D’Amato non è una novità per Linda, che aveva già lavorato con loro in precedenza, come nel singolo “Riflesso“. Sempre nell’intervista a Scomunicando.it, Linda aveva già dichiarato con affetto: “Desidero ringraziarlo, perché è un uomo molto importante per me. Lui è arrivato un po’ per caso nella mia vita, lo seguivo e lo stimavo già da un bel po’ di tempo prima che diventasse il mio vocal coach“. Anche per l’uscita di “Libera“, la giovane voce di Baronissi ha voluto rinnovare i ringraziamenti sui suoi profili social, dimostrando il forte legame con i suoi collaboratori. Sul suo Instagram ha infatti scritto: “Realizzare questo singolo è stato un viaggio bellissimo e, soprattutto, un grande lavoro di squadra“, taggando i suoi compagni di avventura.

La copertina del singolo, curata da Massimo Mercurio, completa l’opera con un’immagine che rispecchia l’essenza del brano, sottolineando l’identità artistica di Linda.

Linda Napoli, una carriera in ascesa

A Baronissi, dove continua a vivere, Linda Napoli ha mosso i suoi primi passi nella musica e continua a rappresentare un faro per la giovane promessa. Il supporto della comunità di Baronissi e delle persone che la circondano è fondamentale per la sua crescita, che ha saputo farsi strada nel mondo della musica grazie al suo talento e alla sua determinazione.

I fan della cantante possono seguire i suoi progressi artistici non solo attraverso le sue produzioni discografiche, ma anche grazie alle cover che condivide sui suoi canali social, come Instagram e Facebook, dove mostra tutta la sua versatilità e passione per la musica. Le sue esibizioni riflettono una personalità autentica e una grande dedizione, che non smette mai di sorprendere.

A questo link potete ascoltare “Libera” e tutti gli altri singoli della giovane promessa musicale di Baronissi.