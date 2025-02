Baronissi: inaugurazione della nuova Piazza Diaz e della scala di collegamento con Via Longo

di Redazione ZON

Sabato 1° marzo alle ore 11, la comunità di Baronissi si riunirà per la cerimonia di consegna della rinnovata Piazza Diaz e della scala di collegamento con Via Longo, situata nella frazione di Saragnano.

L’intervento di riqualificazione ha trasformato l’area in un nuovo punto di riferimento per la socialità, offrendo ai cittadini uno spazio moderno, accogliente e funzionale. Questo progetto non solo migliora la qualità della vita urbana, ma rafforza anche il senso di appartenenza e coesione tra i residenti.