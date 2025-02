Oroscopo di Paolo Fox del 28 febbraio 2025: Acquario, nuove occasioni a lavoro

Giornata carica di energia e determinazione. Sul lavoro si presenteranno occasioni interessanti da cogliere senza esitazione. In amore, potrebbero emergere piccole incomprensioni da gestire con calma e dialogo.

Toro

È il momento ideale per fare chiarezza sulle vostre priorità. Il lavoro potrebbe richiedere più pazienza del solito, ma la perseveranza vi premierà. In amore, il clima sarà sereno e armonioso, perfetto per rafforzare la relazione.