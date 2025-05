Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Borsellino”

di Redazione ZON

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale in via Paolo Borsellino. L’intervento è reso possibile grazie a un finanziamento di 864.000 euro ottenuto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, che ha tra i suoi principali obiettivi il potenziamento dell’offerta educativa sin dalla prima infanzia. Il nuovo edificio ospiterà fino a 36 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, e rappresenta la quarta struttura comunale dedicata ai servizi per l’infanzia sul territorio. Un progetto strategico che si inserisce in un piano più ampio di rigenerazione urbana e potenziamento dei servizi pubblici essenziali, con ricadute dirette sul benessere delle famiglie, sull’occupazione femminile e sulla qualità della vita nei quartieri.

“La nascita dell’asilo nido rappresenta un passo fondamentale nel piano di rigenerazione urbana della nostra città. Non si tratta solo di un’opera pubblica, ma di una risposta concreta a un bisogno diffuso: aumentare i posti disponibili nei nidi significa favorire l’inserimento lavorativo delle donne, in particolare delle giovani madri. Tutti gli studi dimostrano che la possibilità per le donne di accedere e permanere nel mercato del lavoro è strettamente legata alla presenza di servizi educativi accessibili e di qualità. Questo intervento migliora la vita delle persone e rende la nostra comunità più equa e inclusiva.” A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“L’apertura del quarto nido comunale permetterà a Baronissi di raggiungere standard educativi di livello europeo. La nostra visione è chiara: migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia significa creare le basi per una società più equa, più forte e più prospera, dove ogni bambina e ogni bambino possa crescere e apprendere nelle migliori condizioni possibili.” A dirlo è l’assessore all’istruzione Giuseppe Giordano.

L’intervento, che verrà realizzato nei prossimi mesi, prevede la costruzione di un edificio moderno, dotato di spazi pedagogici innovativi, aree gioco, ambienti multifunzionali e sistemi energetici sostenibili.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione per ammodernare il nostro patrimonio edilizio, rendendolo più funzionale, efficiente e sostenibile. La realizzazione di un nuovo asilo nido a Baronissi è una risposta concreta a una duplice esigenza: da un lato l’urgenza di ampliare l’offerta educativa per l’infanzia, dall’altro l’opportunità di cogliere le sfide del PNRR e contribuire al raggiungimento dei target europei, che prevedono 300 posti nido ogni 1.000 bambini tra 0 e 36 mesi” – concludono -.