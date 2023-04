Baronissi: per i “Giovedì del libro”, i “Pensieri sparsi” di Enzo Todaro

di Chiara Gioia

L’incontro sarà introdotto dal saluto del sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante. A discuterne con l’autore l’onorevole Guido Milanese, neurologo e professore universitario e la giornalista Concita De Luca.

“Pensieri sparsi”, come afferma Diego De Silva nella quarta pagina di copertina è “il tentativo di un resoconto di vita”. Una raccolta dell’attività giornalistica che Todaro svolge da settant’anni in cui emerge la galleria di personaggi incontrati in questi anni ed i fatti più rilevanti negli ultimi anni, con particolare attenzione alle attività criminali delle organizzazioni mafiose.