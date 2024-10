Baronissi, il progetto “Asi InComune” incontra il territorio

di Redazione ZON

Nel pomeriggio di sabato 12 luglio si è svolta, negli spazi della Scuola Media Villari, la giornata “Vieni a provare lo sport” quale primo evento del progetto “Asi InComune”.

Il progetto “Asi InComune” è un’iniziativa organizzata dalle Associazioni sportive locali, con il supporto dell’Asi territoriale, finalizzata alla promozione dell’attività sportiva e del benessere fisico. Scopo principale del progetto è la diffusione della pratica sportiva sul territorio, promuovendo e organizzando eventi, manifestazioni e corsi sportivi.



Gli sport che vengono coinvolti nell’iniziativa sono variegati e vanno dal calcio alla pallavolo, dalla danza alla ginnastica ritmica passando per il pattinaggio, il basket e la danza urbana. Non mancano, inoltre, attività come balli coreografici per bambini e percorsi funzionali e motori finalizzati al miglioramento della forma fisica e della salute.



Un ventaglio di offerte che si allontana anche un po’ da quelli che sono gli sport solitamente più diffusi tra ragazzi e ragazze d’ogni età, aprendo le braccia ad attività meno praticate. Evidenza, questa, che dimostra e si allinea con l’obiettivo principale del progetto, ben più ampio della semplice proposta di corsi sportivi. Ciò a cui punta il progetto “Asi InComune”, infatti, è la diffusione della cultura dello sport e la creazione di occasioni di incontro ed aggregazione.

Sabato 12 luglio, dunque, decine e decine di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, hanno colorato gli spazi esterni della Scuola Media Villari, ognuno di loro insieme alle proprie associazioni sportive. Nel corso della manifestazione i protagonisti hanno dato dimostrazione delle attività sportive da loro svolte, accogliendo i bambini volenterosi di cimentarsi in un nuovo sport e trasmettendo loro i fondamenti di ciascuna disciplina.

Lo sport è fondamentale per la crescita dei più piccoli, tanto fisica quanto sociale. Praticare sport non solo comporta benefici per la salute, aiutando nello sviluppo fisico e tenendo lontani i rischi propri di uno stile di vita sedentario, ma mette anche in relazione i ragazzi, dando loro la possibilità di esprimersi, conoscere il mondo e conoscere se stessi. Altrettanto importante è credere nel territorio ed adoperarsi affinché obiettivi come quelli del progetto “Asi InComune” possano essere perseguiti.

A tal proposito, va ricordato come anche l’Amministrazione Comunale di Baronissi supporti il mondo dell’associazionismo sportivo. Durante la manifestazione di sabato 12 ottobre, infatti, erano presenti anche la Sindaca Anna Petta e l’Assessora allo Sport Anna Sica, che hanno condiviso con i presenti una riflessione sulla rilevanza della pratica sportiva per i giovani e sul supporto che l’Amministrazione concede ad iniziative progettuali come “Asi InComune”.

11 Immagini