Baronissi, ridisegnati i poli scolastici

di Rita Milione

L’irreversibile decremento delle iscrizioni scolastiche, originato soprattutto dalla forte denatalità che, in dieci anni, ha portato a Baronissi il 15,49% in meno di nascite, ha causato nelle scuole cittadine – in particolare di periferia – classi sottodimensionate e pluriclassi. Fenomeno che il Ministero dell’Istruzione ha affrontato disponendo sin dal prossimo settembre la razionalizzazione dei plessi scolastici, con la riduzione del numero dei dirigenti, del personale docente e non docente. Il Miur ha dettato linee guida a cui i Comuni, responsabili delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, devono necessariamente attenersi al fine di limitare soppressioni di classi e di scuole.

Il Comune di Baronissi – confortato da vincolanti pareri delle istituzioni scolastiche, governative e tecniche – ridisegna così la rete scolastica per ottimizzare l’offerta didattica evitando chiusure, sottodimensionamenti, pluriclassi, con scuole efficienti, a tempo pieno, e con spazi adeguati (mense, palestre, laboratori). Garantita, al tempo stesso, la presenza di plessi scolastici in ogni frazione. I poli saranno otto, quattro per l’infanzia e quattro per le primarie.

Da settembre 2024 sarà operativo il primo Polo della Primaria di Aiello presso la riqualificata scuola “Sabatini” che ospiterà gli alunni ora frequentanti le scuole delle frazioni di Aiello e Antessano, in ampi spazi, innovativi e funzionali, provvisti di palestra, servizio mensa con classi omogenee per età, salvaguardando e ampliando l’offerta formativa e culturale, garantendo il dimensionamento previsto dalla legge e la massima attenzione ai ragazzi con disagi.

Confermato il Polo Primaria San Francesco.

Dal prossimo anno scolastico 2024/2025 saranno operativi anche i primi due Poli dell’infanzia di Antessano e di Caprecano. Il plesso “M. Montessori” di via Sant’Andrea ad Antessano ospiterà le scuole dell’Infanzia di Antessano ed Aiello. Antessano sarà il Polo di eccellenza dell’infanzia potendo vantare anche l’imminente apertura del nuovo Asilo nido a gestione pubblica che attua così il sistema integrato 0-6 previsto dal Miur. L’attuale plesso scolastico della primaria di Antessano sarà destinato a spazi ludici e di aggregazione per giovani e anziani del quartiere.

Il plesso “R. Santoro” di via Menotti a Caprecano ospiterà, invece, le scuole dell’infanzia delle frazioni di Sava, Caprecano e Orignano: è in fase di completamento la riqualificazione funzionale ed energetica del plesso, sismicamente sicuro, con ampi spazi anche all’aperto, laboratori, mensa e palestra. Confermato il Polo infanzia San Francesco.

Novità anche nel prossimo triennio. A regime, sarà operativo il Polo infanzia Olimpia che accorperà le attuali “infanzia” di Baronissi Capoluogo e di Saragnano. Per la scuola primaria, il progetto del Comune prevede il Polo scolastico di Sava – con l’accorpamento delle attuali “primarie” di Sava, Caprecano e Orignano – e il polo di Baronissi Centro che vedrà l’accorpamento delle attuali “primarie” di Baronissi e di Saragnano. La nuova scuola di Baronissi/Saragnano (finanziata con risorse PNRR) sorgerà in via Mazzini.

La frazione Orignano avrà un asilo nido, una mensa scolastica e centro cottura che servirà tutta la città e i cui lavori di costruzione sono già iniziati.