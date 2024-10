Beccato con 18 dosi hashish, tenta la fuga e aggredisce gli agenti: arrestato a Torrione

di Redazione ZON

Nel quartiere Torrione di Salerno, la Squadra Mobile della Questura ha condotto un blitz antidroga che ha portato all’arresto di un uomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

I dettagli dell’operazione

L’operazione è scattata in una sala scommesse di Piazza Gloriosi, dove l’uomo è stato trovato in possesso di 18 dosi di hashish e 200 euro in banconote di piccolo taglio. Successivamente, la perquisizione nella sua abitazione ha permesso agli agenti di rinvenire materiale per il confezionamento e altri 300 euro in contanti. Durante l’intervento, l’uomo ha tentato la fuga, scagliando una sedia contro gli agenti e ferendo uno di loro a una gamba.