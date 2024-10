Salerno, stretta contro la sosta selvaggia: più di 1.400 multe in due settimane

di Redazione ZON

Nel centro di Salerno sono stati intensificati i controlli per combattere la sosta selvaggia e il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, nelle ultime due settimane la polizia municipale ha emesso numerosi verbali, sanzionando tre parcheggiatori non autorizzati. Le operazioni hanno portato a ben 1.456 multe per divieto di sosta e parcheggio in area di rimozione, eseguite dagli agenti diretti dal comandante Rosario Battipaglia. Questo intervento deciso risponde alle crescenti segnalazioni da parte dei cittadini.