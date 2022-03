Belve: domani ci saranno Serena Grandi e Roberta Bruzzone

Belve è un programma televisivo italiano condotto da Francesca Fagnani, laureata in Lettere presso La Sapienza di Roma. Con una tesi di dottorato in filologia dantesca e con un talento fuori dal comune, ha esordito come giornalista televisiva in trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro (Annozero).

Le puntate di Belve, precisamente, in cosa consistono?

Ogni puntata prevede un’intervista, un confronto tra la conduttrice e una “belva”, una personalità forte del mondo dello spettacolo. A fine puntata sono trasmessi alcuni brevi fuori onda tra la conduttrice e gli ospiti.

La storia di Serena Grandi

Classe 1956, Serena Grandi ha raggiunto l’apice della fama durante gli anni Ottanta. Il merito è la partecipazione attiva della bolognese ad alcune pellicole del cinema erotico italiano. Il pubblico italiano, infatti, ha sempre apprezzato le sue forme da pin-up. Nella fattispecie, durante la puntata di Belve, la donna si soffermerà sugli aspetti più controversi della sua vita focalizzandosi, di conseguenza, sulle relazioni turbolente con l’altro sesso e sul suo passato da eroinomane che le ha causato numerosi problemi giudiziari e finanziari. Nel settembre 2020, infatti, è stata condannata in primo grado a due anni e due mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta a causa del fallimento del suo ristorante, ubicato presso Borgo San Giuliano a Rimini.

Belve: la storia di Roberta Bruzzone

Classe 1973 e nata sotto il segno del cancro, Roberta Bruzzone è una nota psicologa forense. La studiosa è nota, soprattutto, per la sua partecipazione alle indagini riguardanti il delitto di Avetrana. Nello specifico, le fu affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri. Successivamente, testimoniò proprio contro lo “zio di Avetrana”, affermando che l’uomo, durante un colloquio in carcere aveva incriminato sua figlia Sabrina. Misseri ha poi accusato la psicologa di avergli deliberatamente estorto quelle confessioni. Bruzzone ha partecipato attivamente alle indagini di altri casi di cronaca nera, fra cui la strage di Erba. Che dettagli rivelerà domani durante la puntata di Belve?