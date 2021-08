Beppe Convertini sarà l’unico conduttore di ‘Linea Verde’: Ingrid Muccitelli lascia il programma

Beppe Convertini unico presentatore di Linea Verde; Ingrid Miccitelli abbandona il programma

Grandi novità in casa Rai: dalla prossima stagione televisiva Beppe Convertini sarà l’unico conduttore di Linea Verde. A darne la notizia, il settimanale Oggi che ha rivelato che la co-conduttrice Ingrid Muccitelli ha deciso di lasciare il programma per approdare ad Uno Mattina in Famiglia, la trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi, con uno spazio tutto suo.

Per la Muccitelli si tratta di un ritorno importante; la donna aveva condotto quella trasmissione dal 2014 al 2019 accanto a Tiberio Timperi prima e Luca Rosini. Convertini, invece, continuerà a viaggiare alla scoperta delle specialità enogastronomiche del nostro Paese.

È un momento d’oro per Convertini che sta godendo del successo di Uno Weekend, il programma targato Rai 1 condotto insieme ad Anna Falchi. Per lui, però, è in arrivo anche un’altra sfida, cioè Azzurro, Storie di Mare. Un format dedicato al racconto di storie di gente comune che hanno sempre vissuto il mare e le sue bellezze.

Stando alle indiscrezioni, quest’ultimo sarà trasmesso a partire da domenica 15 agosto dalle 9,30. Beppe Convertini, quindi, sarà impegnato su Rai1 per ben quattro puntate in onda una volta a settimana.