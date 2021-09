“Blu Celeste”, fuori ovunque il primo album di Blanco: tracklist

Da pochi minuti è uscito il primo album di Blanco dal titolo “Blu Celeste”, la raccolta di singoli famosi ed inediti racchiusi nella sua nuova compilation: ecco la tracklist

I suoi fan e i più curiosi aspettavano da tanto questo momento che finalmente è arrivato. Da pochi istanti è fuori ovunque il primo album di Blanco, dal titolo “Blu Celeste”.

Il giovanissimo rapper bresciano classe 2003 è pronto ad entrare di forza, con la sua carica prorompente, nel mercato degli album musicali italiani. Anche i meno avvezzi sapranno riconoscere le sue canzoni che durante questi mesi sono diventate dei tormentoni. L’artista dagli inni da cantare a squarciagola soprattutto per i più giovani.

Se il nome di Blanco non vi è ancora noto ecco i suoi brani che l’hanno reso popolare nel giro di pochi mesi: parliamo di quello d’esordio nelle radio, ossia “Notti in bianco”, per poi passare a “La canzone nostra” in featuring con Salmo, prodotto dal dj Mace e contenuto nel suo album OBE, per poi finire con quello che in questi ultimi tre mesi ci ha fatto “impazzire”, ossia “Mi fai impazzire” cantata insieme al trapper Sfera Ebbasta, con il quale, al momento, vanta la conquista di 3 dischi di platino.

Riccardo Fabbriconi (questo il suo vero nome) si può già considerare una promessa della musica italiana e con “Blu Celeste”, uscito da poco, non deluderà affatto i suoi fans. Ecco la tracklist dell’album.