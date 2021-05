Il punto della situazione Covid-19, nel bollettino di oggi: nuovi contagi, ricoveri, terapie intensive e corsa al vaccino

I dati offerti dalla Protezione Civile mostrano il quadro aggiornato dei nuovi contagi, ma anche terapie intensive e ricoveri, oggi in calo. La fase pre-estiva potrebbe essere tra le più delicate, continua così, la corsa al vaccino.

Il bollettino

Nel bollettino di oggi si registrano 8.085 nuovi contagi, in leggero aumento rispetto a ieri (7.852). In lieve calo il numero dei decessi, che oggi si ferma a 201, così il numero dei guariti (14.295) rispetto a ieri (19.023). In calo anche il numero di ricoveri, che oggi scende a 672 ricoveri in meno e -99 per le terapie intensive. Rispetto a ieri, il bollettino di oggi registra un aumento dello 0,3%, per un tasso di positività totale pari al 2,8%.

I vaccini

Sul fronte vaccini oggi si registrano 480.566 dosi somministrate, per una percentuale di popolazione vaccinata dunque, del 12,90%. Nello specifico, nella giornata di oggi almeno il 29.74% avrebbe ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid.

La fase pre-estiva diventa critica e molti i pareri che incoraggiano a un cambio di visuale, come sottolinea Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia: ‘La Conferenza delle Regioni ha fatto una proposta al Ministero della Salute e all’Istituto superiore di sanità sulla nuova parametrazione rispetto agli spostamenti in fascia. C’è una condivisione di fatto universale sul superamento dell’Rt che ovviamente, con l’abbassamento dei contagi, rischia di essere distorsivo rispetto alla fotografia reale delle diverse situazioni. Si è deciso di guardare invece con maggiore attenzione all’incidenza‘