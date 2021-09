Bollettino, Coronavirus: i dati aggiornati al primo settembre

Come di consueto il Ministero della Salute ha diramato i dati relativi all’andamento del Coronavirus in Italia. Ecco i dati del bollettino

Il bollettino odierno del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia presenta dati tutt’ora preoccupanti. Oggi, al 1 settembre 2021, si registrano ben 6.503 nuovi contagiati (QUI per i dati diramati dalla Protezione Civile nel bollettino della giornata di ieri). Per quanto riguarda il numero dei decessi giornalieri, oggi sono 69 gli italiani che purtroppo non ce l’hanno fatta. Relativamente alla conta dei guariti dal Coronavirus in Italia oggi il dato è pari a 7.774.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, si registrano -4 posti occupati nelle terapie intensive e -21 ricoveri posti occupati nei ricoveri. Nella giornata odierna, al netto di ben 230.039 tamponi effettuati, il tasso di positività è pari a 2,1% (+0,4%). Continua a spron battuto la campagna vaccinale per il Coronavirus sul territorio italiano. Ad oggi sono ben 77.840.987 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Questi i dati raccolti dal bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute. I valori presentano sicuramente numeri non confortanti e continuano ad imporre allerta affinché il problema del Coronavirus venga costantemente monitorato e assolutamente non sottovalutato.